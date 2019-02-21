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'de adaylık kavgası! Bu kez Buca'da patlak verdi...

, ’da da aday değişikliğine gitti. Partililer birbirine girdi.

Köşe 'buca'k kavga
, aday belirleme yönteminde sınıfta kaldı. Tüm yetkileri eline alan Kemal , son olarak Siverek'te Fatih Bucak'ı listenin başına yazdı. En yakınındakiler bile kendisine cephe aldı. 'da 'a karşı çıkan CHP örgütü de 'da gösteri yaptı. Kılıçdaroğlu, Belediye Başkan adayı olarak daha önce adı açıklanan 'in yerine ise son bir hamle yaparak 'ta karar kıldı. Bu tercihi, partilileri çıldırttı. CHP İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, birbirine girdi. Giriş kapısını tekmeleyen Nezir yanlıları, televizyonları kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın büyümesini önledi.



Suat Nezir



Erhan Kılıç

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