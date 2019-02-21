CHP, aday belirleme yönteminde sınıfta kaldı. Tüm yetkileri eline alan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Siverek'te Fatih Bucak'ı listenin başına yazdı. En yakınındakiler bile kendisine cephe aldı. İstanbul'da Ali Kılıç'a karşı çıkan CHP Maltepe örgütü de Ankara'da gösteri yaptı. Kılıçdaroğlu, İzmir Buca Belediye Başkan adayı olarak daha önce adı açıklanan Suat Nezir'in yerine ise son bir hamle yaparak Erhan Kılıç'ta karar kıldı. Bu tercihi, partilileri çıldırttı. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, birbirine girdi. Giriş kapısını tekmeleyen Nezir yanlıları, televizyonları kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın büyümesini önledi.
Suat Nezir
Erhan Kılıç
Suat Nezir
Erhan Kılıç
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.