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  • 21.02.2019 05:11
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 05:11

’da sis etkili olmaya devam ediyor

Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi. Deniz Otobüsleri, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı...

İstanbul’da sis etkili! Sefer iptalleri var...

'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı.

nden () yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


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