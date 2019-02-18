Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

İŞÇİLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları heyelanla birlikte toprak altında kaldı.

MUĞLA VALİSİ: 3 YA DA 4 İŞÇİ KALMIŞ OLABİLİR

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum." dedi.

Toprak altında 3 ya da 4 işçinin kalmış olabileceği değerlendiriliyor.