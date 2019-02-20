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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 21:23

paramparça! Bay Kemal'e bir tepki de 'den

'ye bir isyan da milletvekilinden geldi. CHP , Başkan adayı 'in isminin teslim edilmemesinin ne ahlaka ne onura ne de kültürüne yakıştığını savundu. CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, Suat Nezir yerine 'ın son anda aday gösterilmesini eleştirmiş, önünde toplanan bir grup da kararı etmişti.

CHP paramparça! Bay Kemal'e bir tepki de İzmir'den

'de kırılmalar devam ediyor. CHP'ye bir isyan da milletvekilinden geldi. CHP , yazılı açıklamasında, CHP'nin ilçe, ve merkez yönetim kurulu üyeliği koltuklarının eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmadığını söyledi.

"İZLENEN YOL YANLIŞ"
Emeği, liyakati ve alın teriyle gelenleri ayrı tuttuğunu belirten Kılıç, "Yerel seçim sürecinde özellikle büyükşehirlerdeki bazı ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listeleri belirlenirken emek, liyakat, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, izlenilen yol ve yöntemlerde baştan sona büyük yanlışlıklar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

BUCA TEPKİSİ
"Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, ve İzmir'deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, 'Mevcut aday çekildi.' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez."

CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, yerine 'ın son anda aday gösterilmesini eleştirmiş, önünde toplanan bir grup da kararı etmişti.

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