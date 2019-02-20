CHP paramparça! Bay Kemal'e bir tepki de İzmir'den

CHP'de kırılmalar devam ediyor. CHP'ye bir isyan da İzmir milletvekilinden geldi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yazılı açıklamasında, CHP'nin ilçe, il başkanlığı ve merkez yönetim kurulu üyeliği koltuklarının eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmadığını söyledi.

"İZLENEN YOL YANLIŞ"

Emeği, liyakati ve alın teriyle gelenleri ayrı tuttuğunu belirten Kılıç, "Yerel seçim sürecinde özellikle büyükşehirlerdeki bazı ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listeleri belirlenirken emek, liyakat, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, izlenilen yol ve yöntemlerde baştan sona büyük yanlışlıklar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

BUCA TEPKİSİ

"Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, Ankara ve İzmir'deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, 'Mevcut aday çekildi.' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez."

CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın son anda aday gösterilmesini eleştirmiş, İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup da kararı protesto etmişti.