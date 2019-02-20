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  • 20.02.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 21:16

Son dakika... 'da yoğun sis! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Son dakika... 'da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve havalimanındaki hava trafiğinde gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul'da yoğun sis! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Edinilen bilgiye göre, Atatürk ve havalimanlarının bulunduğu bölgelerde akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bu nedenle her iki havalimanına iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken, bazı uçaklar 'a yakın havalimanlarına yönlendirildi. Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları'nın () Marsilya-İstanbul uçağının 'ya, Kiev-İstanbul uçağının 'e, Viyana-İstanbul uçağının Ankara'ya, Minsk-İstanbul uçağının Ankara'ya yönlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY ve 'nın bazı seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

İptal edilen seferlerle ilgili bilgiye THY ve Pegasus Havayolları'nın internet sitelerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Bu arada, sis etkisini sürdürüyor.

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