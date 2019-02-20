Son dakika: Şehir Hatları açıkladı! O seferler iptal edildi...

Şehir Hatları, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri hariç bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama;
Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama;
Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
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