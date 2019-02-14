CHP'nin geçmişleri skandallarla dolu belediye başkan adayları

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
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