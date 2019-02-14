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  • 14.02.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 16:00

CHP'nin geçmişleri skandallarla dolu belediye başkan adayları

Birçok belediye başkan adayını Kandil kadrosundan seçen sözde Atatürkçü CHP, her zamanki gibi teröristlerin sözcülüğünü yapan HDP ile el ele verdi. Ankara'da sözde ülkücü Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP Ankara-Ayaş'ta ülkücülerin öldürülmesi olayında yer aldığı söylenen Ali Başkaraağaç'ı aday gösterdi.

İşte Bay Kemal'in skandal listesi

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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