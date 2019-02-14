CHP'nin geçmişleri skandallarla dolu belediye başkan adayları Birçok belediye başkan adayını Kandil kadrosundan seçen sözde Atatürkçü CHP, her zamanki gibi teröristlerin sözcülüğünü yapan HDP ile el ele verdi. Ankara'da sözde ülkücü Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP Ankara-Ayaş'ta ülkücülerin öldürülmesi olayında yer aldığı söylenen Ali Başkaraağaç'ı aday gösterdi.

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