Her sokağa çıkışında AK Partili vatandaşların tepkisiyle karşılaşan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na tek destek HDP'li vatandaşlardan geldi. "Koyu bir HDP'li olarak arkandayız." diyen HDP'li İmamoğlu'na sahip çıktı.

İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİNİ BULDU

İmamoğlu'nun yanına yaklaşan başka bir vatandaş ise "Yüzde 14 oyumuz var. Biz boşta bekliyoruz. Canla başla seninleyiz. Sizin şuan halkla buluşmanız bize Selahattin Başkan'ı anımsatıyor." diye konuştu.

"BEN ERDOĞAN'DAN VAZGEÇMEM"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul sokaklarında şok üstüne şok yaşıyor. 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına devam eden İmamoğlu'na yeni şok ise oy istediği yaşlı teyzeden geldi. Yaşlı teyze İmamoğlu'na "Sen Kılıçdaroğlu'nun adamı mısın? Yok anam yok onlarla iş olmaz O Türkiye'yi yer bitirir. Ben Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmem" sözleriyle yanıt verdi. Bir başka vatandaşla ise CHP'nin hakaret dilini eleştirince de Ekrem İmamoğlu bu sefer cağ kebabı istedi.

"BUNDAN BAŞKASI BİZE ÇÖZÜM ÜRETEMEZ"

Seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da Aydıntepe semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na bir kadın, Başkan Erdoğan'ın broşürünü göstererek "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez." dedi.