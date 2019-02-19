Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Ağustos ayında katılıp, Irak'ın kuzeyinde bomba, intihar saldırısı eğitimleri alan ve hakkında arama kararı bulunan 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğu belirlendi.

HEDEFİNDE METROPOLLER VARDI

Ekipler, metropollerde eylemler için görevlendirildiği belirlenen terörist Ö.G.'nin yakalanması için harekete geçti. Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri teröristi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'DA TUTUKLANDI

Ekipler tarafından Diyarbakır'a getirilen Ö.G., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.