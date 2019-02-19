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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 13:09

'ta bomba eğitimi alan '' kod adlı 'lı terörist 'de yakalandı

'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü 'ya katılıp 'ta bomba ve saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen '' kod adlı terörist Ö.G., 'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ö.G., tutuklandı.

İzmir'de yakalandı! Hedefinde metropoller vardı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, / terör örgütüne 2015 yılı Ağustos ayında katılıp, 'ın kuzeyinde bomba, saldırısı eğitimleri alan ve hakkında arama kararı bulunan '' kod adlı terörist Ö.G.'nin, 'in Torbalı ilçesinde olduğu belirlendi.

HEDEFİNDE METROPOLLER VARDI
Ekipler, metropollerde eylemler için görevlendirildiği belirlenen terörist Ö.G.'nin yakalanması için harekete geçti. Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri teröristi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'DA TUTUKLANDI
Ekipler tarafından Diyarbakır'a getirilen Ö.G., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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