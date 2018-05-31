Türkiye'nin kaderini belirleyecek tarihi seçimlere sadece 24 gün kaldı.

Sandık başına gidecek milletin oyunu almak isteyen siyasiler, tek bir oyun bile hesabını yaparak çalışmalarına hız verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de çalışmalarına hız veren partiler arasında.

Bu kapsamda FOX TV canlı yayınına katılan HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan, vaatlerini sıraladı.

PKK'NIN İSTEDİĞİ VAAT

Örgütün siyasi kanadının vaatleri terör örgütlerini sevindirecek cinsten.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla örgütlere büyük darbeler vuruldu

HEPSİNİ DURDURACAĞIZ

Sezai Temelli ise iktidara gelmeleri durumunda ilk iş olarak savunma sanayisini yapılan ve yapılacak tüm yatırımları durduracaklarını söyledi.