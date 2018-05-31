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'li 'den FOX'ta ağzıyla vaat!

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı olan 'nin eş başkanları dün çıktıkları 'de skandal açıklamalarda bulundu. Eş Başkan Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı tüm yatırımları durdurmayı vaat ederek adeta PKK isteğini açıkça itiraf etti.

HDPli Sezai Temelliden FOXta PKK ağzıyla vaat!

Türkiye'nin kaderini belirleyecek tarihi seçimlere sadece 24 gün kaldı.

Sandık başına gidecek milletin oyunu almak isteyen siyasiler, tek bir oyun bile hesabını yaparak çalışmalarına hız verdi.

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı de çalışmalarına hız veren partiler arasında.

Bu kapsamda canlı yayınına katılan HDP Eş Genel Başkanları ile , vaatlerini sıraladı.

PKK'NIN İSTEDİĞİ VAAT

Örgütün siyasi kanadının vaatleri terör örgütlerini sevindirecek cinsten.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla örgütlere büyük darbeler vuruldu

HEPSİNİ DURDURACAĞIZ

Sezai Temelli ise iktidara gelmeleri durumunda ilk iş olarak savunma sanayisini yapılan ve yapılacak tüm yatırımları durduracaklarını söyledi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 08:46
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