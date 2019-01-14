Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, Ordu'da aday gösterileceği ve Şahin'in ittifakın adayı olmak istediği iddia edilmişti. İddialar üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda ilk defa fikrini söyledi. Kılıçdaroğlu, "İdris Naim Şahin Bey, Ordu'dan aday olmak ister mi bilmiyoruz. Bizim dünyaya bakışımız belli. O çerçevede bizim Ordu'dan oy almak için kendi tabanımızı da küstürmeyecek şekilde aday belirlememiz lazım. Dolayısıyla biz kendi aramızda MYK'da oturup da İdris Naim Şahin'i konuşmadık, tartışmadık. Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok. Aslolan MYK ve PM'mizin alacağı karardır" dedi. Böylece taklacı bakan olarak bilinen İdris Naim Şahin'in hayalleri suya düştü.
İdris Naim Şahin bakan olduğu 2012'de Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili bir araya gelmişti. O gün bu samimi görüşme, gazete manşetlerine çıkmıştı.
İdris Naim Şahin bakan olduğu 2012'de Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili bir araya gelmişti. O gün bu samimi görüşme, gazete manşetlerine çıkmıştı.
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