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'de taklası

, taklacı olarak bilinen eski Bakan Şahin’i, “Taban küsmesin diye” ’dan aday göstermediklerini söyledi.

Ters takla!
Eski İçişleri Bakanı 'in, 'da aday gösterileceği ve Şahin'in ittifakın adayı olmak istediği iddia edilmişti. İddialar üzerine konuşan Genel Başkanı Kemal , bu konuda ilk defa fikrini söyledi. Kılıçdaroğlu, "İdris Naim Şahin Bey, Ordu'dan aday olmak ister mi bilmiyoruz. Bizim dünyaya bakışımız belli. O çerçevede bizim Ordu'dan oy almak için kendi tabanımızı da küstürmeyecek şekilde aday belirlememiz lazım. Dolayısıyla biz kendi aramızda MYK'da oturup da İdris Naim Şahin'i konuşmadık, tartışmadık. Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok. Aslolan MYK ve PM'mizin alacağı karardır" dedi. Böylece taklacı bakan olarak bilinen İdris Naim Şahin'in hayalleri suya düştü.




İdris Naim Şahin bakan olduğu 2012'de Hollywood yıldızı ile 'deki Suriyeli mültecilerle ilgili bir araya gelmişti. O gün bu samimi görüşme, gazete manşetlerine çıkmıştı.

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