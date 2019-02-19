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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 18:12

Başkan Erdoğan ziyaret etmişti! 13 gün sonra kavuştular...

'da nın enkazından kurtarılan 6 yaşındaki ile annesi , tedavi gördükleri hastanede 13 günün ardından bugün birbirlerine kavuştu. Anne ile kızın kavuşma anı görenleri gözyaşına boğdu. Başkan Erdoğan 5 yaşındaki Havva'yı hastanede ziyaret etmişti.

Başkan Erdoğan ziyaret etmişti! 13 gün sonra kavuştular...

'da 6 Şubat tarihinde çöken Yeşilyurt apartmanı enkazından önce anne , yaklaşık 20 saat sonra da yaralı halde çıkarılmıştı. Hastanede tedavi gören anne ile kız, olaydan 13 gün sonra nihayet bugün birbirlerine kavuştular.

Yoğun bakımdan çıkan , tedavisine devam edilmek üzere annesinin olduğu odaya taşındı. Anne ile kızın duygusal kavuşma anı, görenleri gözyaşına boğdu. Annenin minik Havva'ya "Beni özledin mi" sorusu duygulandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARETTE BULUNMUŞTU
Başkan Erdoğan 5 yaşındaki Havva'yı hastanede ziyaret etmişti. Küçük Havva'nın su isteği yerine getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük kızı öpüp ve hediye vermişti.

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