Son dakika gelişmesine göre, Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze sistemi anlaşmasında yeni bir gelişme var. Füzeleri üreten Rus devlet şirketi Rostech, Türk askerinin ilkbaharda S-400 eğitimine başlayacağını açıkladı.

YIL SONUNA KADAR GELİYOR

Rostech yetkilisi Viktor Kladov'un sözleri, Rus medyası tarafından son dakika olarak duyuruldu. Ankara ve Moskova arasındaki anlaşmaya göre, füze savunma sistemleri bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN: VAZGEÇİN DİYORLAR...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan: ''Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Türkiye'nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini haklı göremeyiz. Söz verildiği gibi Münbiç'in terör örgütü mensuplarından temizlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı...