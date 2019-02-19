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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 18:25

... Türk askeri, füze eğitimine başlıyor

... Rus medyası, Türk ordusunun ilkbaharda füze savunma sistemleri için ilk eğitimleri alacağını duyurdu. ve arasındaki anlaşmaya göre, füze savunma sistemleri bu yılın sonuna kadar 'ye teslim edilecek.

Türk askeri, S-400 füze eğitimine başlıyor

gelişmesine göre, ve arasındaki füze sistemi anlaşmasında yeni bir gelişme var. Füzeleri üreten Rus devlet şirketi , Türk askerinin ilkbaharda S-400 eğitimine başlayacağını açıkladı.

YIL SONUNA KADAR GELİYOR
Rostech yetkilisi Viktor Kladov'un sözleri, Rus medyası tarafından son dakika olarak duyuruldu. ve arasındaki anlaşmaya göre, füze savunma sistemleri bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN: VAZGEÇİN DİYORLAR...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan: ''Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Türkiye'nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini haklı göremeyiz. Söz verildiği gibi Münbiç'in terör örgütü mensuplarından temizlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı...

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