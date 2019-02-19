CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in vatandaşa el öptürmesi tepkiyle karşılandı. Skandal vekil, TAKVİM'in sorularını cevapladı. Akla ziyan bir savunma yaptı:
Elimi öpen Mehmet Karayel, kardeşimin arkadaşı. Benden küçüktür. Biz tur atarken arabanın camına vurdu. Ben de açtım ve elimi öptü. Alnına bile götürmedi...
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ulen kadın baban yaşında adam utanmadınmı el öptürmeyi asıl senin onun eli,ni öpmen gerekmiyormu
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