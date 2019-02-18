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’li vekil , babası yaşındaki vatandaşa el öptürdü

Makam arabasıyla adana turu atan ’li vekil , babası yaşındaki vatandaşa el öptürdü. Zevkten dört köşe oldu.

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