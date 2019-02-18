CHP'li vekiller, seçim kampanyasına hızlı girdi! Adana sokaklarında makam arabalarıyla tur atıp şehri gezdi. Bu arada yollarına çıkan vatandaşlardan da oy istedi. '
Grupta yer alan Müzeyyen Şevkin ise araç yavaşlayınca camı indirdi. Yol kenarındaki bir yaşlıyı yanına getirtti. Kahkahalar atarak el öptürdüğünü görenler "Bu kadarına da pes" dedi.
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