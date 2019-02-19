Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 Şubat'ta toplanacak I. Yaşlılık Şurası'nın 'Aktif yaşlanmanın desteklenmesi' ve 'Yaşlı haklarının güçlendirilmesi' ana temasıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "Şurayı yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenleyeceğiz" dedi.
- Güncel
- 19.02.2019
- Gazete
Yaşlılık Şurası yarın toplanıyor
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