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Yaşlılık Şurası yarın toplanıyor
Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 Şubat'ta toplanacak I. 'nın 'Aktif yaşlanmanın desteklenmesi' ve 'Yaşlı haklarının güçlendirilmesi' ana temasıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "Şurayı yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenleyeceğiz" dedi.

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