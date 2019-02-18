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’nın eski yöneticisi 'dan kirli ittifaka ilişkin açıklama: += PKK

’nın eski yöneticisi , kirli ittifakı değerlendirdi: - ittifakı bir noktada PKK ittifakıdır...

CHP+HDP= PKK

Kandil'den ayrılan kanlı terör örgütü 'nın eski yöneticisi , 31 Mart Yerel Seçimleri'ne giderken ittifakları anlattı. TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı:

İTTİFAKIN ADI
- ittifakı, bir noktada PKK ittifakıdır denilebilir. CHP ile HDP ilişkisi ve ittifakını doğal buluyorum, ama PKK'yı bu doğallığın içerisine sığdıramıyorum. Çünkü PKK illegal bir güç. CHP, HDP, Saadet ve ittifakı, bu zeminde şekilleniyor. Artı ... Çünkü karşılarında iktidar sahibi olan Cumhur İttifakı var... Aslında Kürt milliyetçiliği ile İyi Parti'de ifadesini bulan, Türk Milliyetçiliği'nin ittifak yapabilecekleri bir ortam yok. Yine Saadet Partisi ile Kemalist Türkçülüğü'nün ittifak zemini yok. Ama en büyük İslami yapı , en büyük Türk Milliyetçisi olan yapı ile ittifak halindeler. Bunların ittifakı diğer güçleri alabildiğine zorlamaktadır. Bu arada Aleviler, geçmişten bu yana kendi temsilini CHP'nin içerisinde bulmaya çalıştılar. CHP içerisinde etkili olmuşlarsa, parti marjinalleşmeye doğru gidiyor demektir.

Osman Öcalan, Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e konuştu.

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kemalettin ... kemalettin ...

tek kelimeyle şerefsiz vatan haini dörtlü ,burdan kendi adıma bu şerefsizlere lanet okuyorum ...bunları aslında toptan idam etmeli ,adaletin gerçekleşmesi için .çakal akbaba sürüleri .

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evet0
hayır0
cevapla 18.02.2019 08:25
ihsan ihsan

takvim kaç defa yazdım kılıçtaroğlu bit fetö cia prıjesidir onun için chp baaşına getirildi chp yihdp leştirsin diye kendisi kripto pkk lıdır araştır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.02.2019 08:15
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