Kandil'den ayrılan kanlı terör örgütü PKK'nın eski yöneticisi Osman Öcalan, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne giderken ittifakları anlattı. TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı:



İTTİFAKIN ADI

HDP-CHP ittifakı, bir noktada PKK ittifakıdır denilebilir. CHP ile HDP ilişkisi ve ittifakını doğal buluyorum, ama PKK'yı bu doğallığın içerisine sığdıramıyorum. Çünkü PKK illegal bir güç. CHP, HDP, Saadet ve İyi Parti ittifakı, bu zeminde şekilleniyor. Artı FETÖ... Çünkü karşılarında iktidar sahibi olan Cumhur İttifakı var... Aslında Kürt milliyetçiliği ile İyi Parti'de ifadesini bulan, Türk Milliyetçiliği'nin ittifak yapabilecekleri bir ortam yok. Yine Saadet Partisi ile Kemalist Türkçülüğü'nün ittifak zemini yok. Ama en büyük İslami yapı AK Parti, en büyük Türk Milliyetçisi olan yapı MHP ile ittifak halindeler. Bunların ittifakı diğer güçleri alabildiğine zorlamaktadır. Bu arada Aleviler, geçmişten bu yana kendi temsilini CHP'nin içerisinde bulmaya çalıştılar. CHP içerisinde etkili olmuşlarsa, parti marjinalleşmeye doğru gidiyor demektir.



Osman Öcalan, Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e konuştu.