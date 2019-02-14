Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekilleri paylaşımlarıyla provoke etmeye devam ediyor.

KÜSTAH SÖZLER

HDP'nin bir önceki dönem Van Milletvekili olan Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyen. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav'yapanınızla. Pek yakında." ifadelerine yer verdi.





HDP'NİN GERÇEK YÜZÜ

Mart ayında yapılacak seçimlere; CHP, İP ve SP ile hazırlanan Kandil'in partisinin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.



