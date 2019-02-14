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  • 14.02.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 11:04

'nın gerçek yüzü! 'li vekil ile tehdit etti

, İP ve Saadet Partisi'nin kurduğu 'na açık açık destek vermekten çekinmeyen , ile olan ilişkisini defalarca itiraf etmişti. Bu itiraflara bir yenisi daha eklendi. Bir önceki dönem HDP , devleti açık açık tehdit etti ve, "PKK var, PKK bitmez." dedi.

Zillet İttifakı'nın gerçek yüzü!

Terör örgütü 'nın siyasi kolu 'nin vekilleri paylaşımlarıyla provoke etmeye devam ediyor.

KÜSTAH SÖZLER
HDP'nin bir önceki dönem olan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyen. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav'yapanınızla. Pek yakında." ifadelerine yer verdi.

HDP'NİN GERÇEK YÜZÜ
Mart ayında yapılacak seçimlere; , İP ve SP ile hazırlanan Kandil'in partisinin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

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