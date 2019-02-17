Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 00:08

Başkan Erdoğan asker eşinin talebini dinledi

Türkiye Cumhurbaşkanı , mitingi sonrasında ziyaret ettiği AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığında bir asker eşinin talebini dinledi.

Başkan Erdoğan asker eşinin talebini dinledi

İlçe Başkanlığı ziyaretinde partililerle sohbet eden Erdoğan, bu sırada, eşi 'in Yüksekova-Emretepe Karakolu'nda görevli olduğunu ifade eden partili bir kadın, bölgede tarafından yaptırılan konutların hızlandırılmasını istedi.

Erdoğan, partili kadının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Emretepe Karakolu'na ziyarette bulunması konusunda da yardımcı olmasını talep etmesi üzerine Soylu'ya seçim çalışmaları sonrasında bu ziyareti gerçekleştirmesi talimatını vereceğini söyledi ve Rıdvan Aydeniz'in telefonla aranmasını istedi.

Rıdvan Aydeniz'le telefonla görüşen Erdoğan, sağlığını ve bölgedeki iklim şartlarını sorduğu Aydeniz'e ve silah arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan asker eşinin talebini dinledi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar