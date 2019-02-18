Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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