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  • 18.02.2019 08:03
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 08:03

'de ! Kandilli'den son dakika deprem açıklaması.

'de açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi. Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem  kaydedildi. Depremin yaklaşık 6 kilometre  derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Akdeniz'de korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46'da 'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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