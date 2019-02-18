Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan e-Devlet açıklaması: 41 milyonu geçti

Bugün itibarıyla su, doğalgaz, elektrik, telekom abonelikleri ile ilgili işlemler, e-Devlet sistemi ile entegre edilerek vatandaşa erişim kolaylığı sağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek." açıklamasında bulundu.

Ayrıca abonelikler e-devlet üzerinden sonlandırılabilecek. e-Devlet üzerinden abonelik işlemi yapamayan vatandaşlar ise şube ve abonelik bayilerine giderek işlemlerini yüz yüze yapmaya devam edecek.

ABONELİK İPTALİ DE ARTIK KOLAYLAŞIYOR

Proje ile vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek. Sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. İşlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar bu şekilde işlem yapmaya devam edebilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın bugün itibarıyla başladığı internet sitesinden duyurulmuştu. Açıklama şöyle: "Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğal gaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler"



BÜROKRASİ BİTİYOR

2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapmak için PTT ofislerinden şifre alınması gerekiyor. e-Devlet ile bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.