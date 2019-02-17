Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar yarından itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak.

ABONELİKLER E-DEVLET ÜZERİNDEN SONLANDIRABİLECEK

Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile "obez devletten" kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor. 2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın yarın başlayacağını internet sitesinden duyurarak, "Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler" açıklamasını yaptı.

PEKİ E-DEVLET ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

E-Devlet üzerinden birçok işlerinizi resmi kurumlara gitmeden yapabilirsiniz. Öncelikle E-Devlet üzerinden işlem yapmadan şifre almanız gerekmektedir.

E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?

E-Devlet'in resmi sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan "Sisteme Giriş" linkine tıklamanız, ardından ise "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler Nelerdir?

E-Devlet üzerinden birçok kurum ve kuruluşlar hizmet vermektedir. Bunlardan bazıları:

1-) Adalet Bakanlığı

- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

Mahkeme davanız var ise, sonucu veya süreçlerini incelemek isterseniz dosya numaranızı girerek kontrol edebilirsiniz. Adli sicil kaydınızı sorgulayabilir ve farklı kurumlara vermek için çıktısını alabilirsiniz.

2-) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

- IMEI Kaydet

- IMEI Sorgulama

- Numara Taşıma Sorgulama

Adınıza kayıtlı numaraları öğrenebilirsiniz. Size ait kaç adet numara olduğunu ve hangi operatörde olduğuna kadar detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. IMEI sorgulayarak telefonunuzun kayıt bilgilerinize bakabilirsiniz. Adınıza ait borç bilgilerini öğrenebilirsiniz. (Mobil, sabit hat, internet vb.)

3-) Emniyet Genel Müdürlüğü

- Araç Sorgulama

- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

Adınıza ve plakanıza borç sorgusunu bu menü üzerinden yapabilirsiniz. Plakayı girerek "Sorgula" dediğiniz zaman araç bilgileri ve ceza işlemleri var ise ekrana gelecektir.

4-) Sosyal Güvenlik Kurumu

- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı

SGK, SSK işlemlerinizi bu bölümden yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümünü alabilir, 4A-4B-4C olan bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden diğer hizmet veren kurumlar ise şunlardır:

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Başbakanlık

- Doğal Afet Sigortaları Kurumu

- Milli Eğitim Bakanlığı

- Milli Savunma Bakanlığı

- PTT