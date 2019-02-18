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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 13:12

Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında bir kahraman silah askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber!

'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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