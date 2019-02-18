Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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