Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

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