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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 18:43

'li Müzeyyen Şevkin yaşlı adama elini öptürdü

'de rezillikler bitmek bilmiyor... CHP , elini uzatarak yaşlı bir vatandaşa elini öptürdü. Vatandaşın elini öptüğü esnada kahkaha atan CHP'li Şevkin'e tepki yağdı.

CHP'li Müzeyyen Şevkin yaşlı adama elini öptürdü

'de bitmek bilmeyen rezilliklere bir yenidi de 'da eklendi. CHP , diğer Adana milletvekilleri ile birlikte Karataş ilçesinde, partisinin ilçe belediye başkan adayı olan 'ın seçim bürosunun açılışına gitti.

ELİNİ ÖPTÜRDÜ
CHP'li Şevkin'in ziyareti esnasında yaşlı bir vatandaş vekilin yanına yaklaştı. CHP'li Şevkin ise elini uzatarak yaşlı vatandaşa elini öptürdü. CHP'li vekilin bu davranışı, tepkilere neden oldu.

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