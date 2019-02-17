CHP'li Müzeyyen Şevkin yaşlı adama elini öptürdü

CHP'de bitmek bilmeyen rezilliklere bir yenidi de Adana'da eklendi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, diğer Adana milletvekilleri ile birlikte Karataş ilçesinde, partisinin ilçe belediye başkan adayı olan Mehmet Yıldız'ın seçim bürosunun açılışına gitti.

ELİNİ ÖPTÜRDÜ

CHP'li Şevkin'in ziyareti esnasında yaşlı bir vatandaş vekilin yanına yaklaştı. CHP'li Şevkin ise makam aracından elini uzatarak yaşlı vatandaşa elini öptürdü. CHP'li vekilin bu davranışı, tepkilere neden oldu.