İYİ Parti FETÖ'ye böyle selam durmuş!

İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayının, FETÖ ile yakın ilişkisi olduğu bilinen İdris Naim Şahin olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden olmuştu. Kulislerden alınan bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ divandan çekileceğini açıklarken, gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, açıklama yapmış ve Şahin'in adayı olmayacağını duyurmuştu.





"HİZMET AŞIĞI" OLARAK DUYURMUŞLAR

FETÖ'cü İdris Naim Şahin'in ismi, tepkiler üzerine adaylığının geri çekilmesinden önce parti yetkilileri tarafından Ordu adayı olarak duyurulmuş. İçinde birçok FETÖ'cü isim barındıran İYİ Parti'nin Pensilvanya'dan son transferi olarak Ordu Belediye Başkanı adayı gösterilen İdris Naim Şahin, parti yetkilileri tarafından "hizmet aşığı" olarak tanıtılmış. FETÖ ile yakın ilişkisi bulunan İYİ Parti'nin, örgütün aşığı İdris Naim Şahin'i "hizmet aşığı" olarak tanımlaması "Pensilvanya'ya selam durma" olarak yorumlandı.







FETÖ'YE YAPILAN OPERASYONU BU SÖZLERLE KARALAMIŞTI

İdris Naim Şahin FETÖ'ye yapılan operasyonu bu sözlerle karalamıştı: "2014 Türkiye'sinde Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türkiye'de doğruları gerçekleri kendi inancı, kendi anlayışıyla yazan ve anlatan birileri için çok görüyor. Ve ne yazık ki 1998'lerin 1999'ların yani geçen yüzyılın mağdurları bugün yeni yüzyılda 2014 Türkiye'sinde takiyyenin şahını yaparak, takiyyenin en başarılısını ortaya koyarak bu ülkenin insanlarına ve ülkesine sahip çıkan herkese herhangi bir siyasi görüşe, cemaate, cemiyete bakmaksızın bir savaşı açmış durumda. Bugün için açılan savaş gazete üzerinden devam ediyor. Dün başka birşeyin üzerindendi, başka bir kesimin üzerindendi, askerin üzerindendi, sonra polisin üzerinden devam etti bugün gazeteciler üzerinden devam ediyor. Zannedilmesin ki yarın, bugünkü gözaltı kararlarına imza atan adı da dinimizi çağrıştıran hakimler bu ahtapot tarafından sarılmayacak, bu timsah tarafından yutulmayacak zannedilmesin, zannedilmemelidir.".