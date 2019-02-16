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  • 16.02.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 22:06

Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle larla hazırlanan tasarımlar ’da sunulacak

’nın desteğiyle modacı ’ın Suriyeli kadınlarla hazırladığı tasarımlar ’da sunulacak. Modacı Zeynep Kartal’ın, ’de yaşayan kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 16 Şubat 2019’da Londra saati ile 20.00’de Londra Presentation Studio’da tanıtılacak.


Cumhuriyeti 'nın desteğiyle, moda tasarımcısı ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar 'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı.
Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin adresi "Londra Presentation StudioFreemasons' Hall 60 Great Queen Street LondonWC2B 5AZ." olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınların tasarımlarının sunulacağı özel etkinlikle ilgili paylaşımda bulundu. Altun'un paylaştığı tanıtım videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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