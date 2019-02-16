Yedek astsubay nedir? Maaşı ne kadar, başvuru şartları neler ve kimler başvurabilir?

Yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı A Haber-ATV-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak yayınında yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yedek subaylık ve yedek astsubaylık konusuna da değindi. Vatandaşlar yedek astsubaylık nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yedek astsubaylık başvuru şartları neler, yedek astsubaylık başvuru şartları neler? İşte detaylar...

YEDEK ASTSUBAY NEDİR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber-ATV-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında yeni askerlik sistemiyle ilgili detayları vatandaşlarla paylaştı. Erdoğan konuşmasında yeni sistemde yedek astsubaylığın olacağını söyledi. Peki, yedek astsubaylık nedir?

Yedek astsubaylık sistemi geliyor. Yeni sisteme göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Erdoğan açıklamasında yeni sistemle ilgili ''Yeni askerlik sistemi konusunda milletimizin askerlikle bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem tasarladık. Ve iş belirli bir aşamaya geldi. 6-9-12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Yedek subaylık olayını önemsiyoruz. Yetişmiş insanlardan askerlikte istifade etmek istiyoruz. 3 ay temel eğitim söz konusu olacak.'' şeklinde konuştu.