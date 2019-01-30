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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 13:47

Son dakika: DSP'den Şişli adayı olacak

Son dakika haberine göre; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 'den istifa eden 'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

CHP'ye büyük şok! Sarıgül o partiden aday oldu

'den istifa eden DSP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olacak.

Açıklama bugün Sarıgül'ün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı DSP Genel Başkanı'nda ziyaret etmesinin ardından geldi.

Sarıgül geçen hafta CHP'den istifa etmiş ve Şişli Belediyesi için aday olacağını açıklamıştı.

Mustafa Sarıgül geçmişte de DSP üyesiyd

Ayrıntılar az sonra...

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