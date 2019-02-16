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  • 16.02.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 10:35

’den istifa eden tanzim satışa başladı

'deki antidemokratik uygulamaları protesto ederek, partisinden istifa eden Buldan Belediye Başkanı , ilçe merkezinde tanzim satış noktası kurdu.



Halkın yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile ilgili konuşan Başkan Gülbay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birçok kentte hayata geçirilen projeyi "On numara, beş yıldız" olarak nitelendirdi.

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