Halkın yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile ilgili konuşan Başkan Gülbay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birçok kentte hayata geçirilen projeyi "On numara, beş yıldız" olarak nitelendirdi.
CHP’den istifa eden Mustafa Gülbay tanzim satışa başladı
CHP'deki antidemokratik uygulamaları protesto ederek, partisinden istifa eden Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçe merkezinde tanzim satış noktası kurdu.
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