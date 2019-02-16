Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temasları nedeniyle Ağrı'ya gitmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Çedrez'in nabzının iyi olduğunu tespit eden Koca, rahatsızlığın basınçtan kaynaklandığı belirtti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temasları nedeniyle Ağrı'ya gitmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca'nın bindiği Ağrı uçağındaki yolculardan Mehmet Emin Çedrez, yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım istedi.

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