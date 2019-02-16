Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.02.2019 08:09
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 08:09

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan , 'ta şehit olan polis 'un ailesine başsağlığı diledi. Polis memuru Mehmet Aksoy, Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar