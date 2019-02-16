İçişleri Bakanlığı'nca eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar 'ın görevden alındığı Beşiktaş Belediyesi'nde bu kez 'rüşvet skandalı' patlak verdi. İlçede yer alan bazı alışveriş merkezleri, otel ve şirketlerin usulsüz tadilatlarına belediyenin, Beltaş Vakfı'na 'bağış' karşılığında izin verdiğine yönelik iddialar üzerine belediye meclisi üyeleri harekete geçti. Belediye iştiraki Beltaş Vakfı'nda toplandığı iddia edilen bağışların peşine düşen CHP 'li meclis üyeleri Murat Uluhan, Ali Bağdatlı, Mustafa Mercan, İsmet Aslan, Celal Abbaz Yılmaz ile Selin Deniz Bozkurt, alındığı öne sürülen bağışların vakıf hesaplarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine meclis üyeleri, iddialarla ilgili Belediye Başkanı Tahir Domaç'a yazılı önerge verdi.İmar Barışı'nın Beşiktaş'ta suiistimal edildiğini belirten meclis üyeleri, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Saral'ın rüşvet aldığını iddia ederek görevden alınmasını istedi. Dilekçede Saral'ın kaçak inşaatlara göz yumduğu, Beltaş Vakfı'na bağış adı altında aldığı paraları kendi zimmetine geçirdiği ileri sürüldü. Dedeman Otel'e yapılan kaçak kafe, Etiler Akmerkez'e yapılan kaçak spor salonu, Levent ve Beşiktaş Çarşı'da yapılan ruhsatsız çalışmalara göz yuman Saral'ın ivedilikle görevden alınması istenildi. İki sayfalık dilekçede Saral'ın kişi ve kurumlardan astronomik rakamlar talep ettiğine yer verildi.

Dilekçede "Başkan Yardımcımız Yasemin Saral'ın yaptığı sorumsuz ve keyfi uygulamalar, istediğiyle görüşüp, istediğiyle görüşmemesi, kişi ve kurumlardan talep ettiği astronomik rakamlar sonucunda bu kişi ve kurumlar rakamlar yüksek olduğundan aracılar buluyor. Talep edilen bu astronomik rakamların belediyemizin ve vakfın herhangi bir harcamasında kullanılmadığı tespit edilmiştir" denildi.Beşiktaş Belediyesi Denetim Kurulu Başkanı Murat Uluhan yaptığı açıklamada, "Akmerkez'de yapılan kaçak spor salonu için önerge verip, 'durdurun' dedik. Bize, 'mühürleyeceğiz' dediler. Ancak arkadan, 'devam edin' diyerek yol vermişler. Spor salonu bu ay sonu açılıyor. Belediye Başkanı Tahir Domaç'a, 'görevden al' talebinde bulunduk. Buna da kayıtsız kalındı. Belediyenin, 'borcu var' denilerek bir sürü para bağış adı altında toplanmış. Hiçbiri ortada yok" dedi. Meclis üyesi Celal Yılmaz ise, "Belediyemiz çok sayıda üniversite öğrencisine vakıf üzerinden burs veriyordu. Parasızlıktan bu burslar verilemiyor. Bir yıldır alınan bağışlar ortada yok" diye konuştu.Belediye meclis üyelerinin verdiği dilekçede, rüşvet skandalına ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.