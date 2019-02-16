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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 08:40

'nde

'nde mahkumların kaldığı koğuşta çıktı. Dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, cezaevinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Metris Cezaevi'nde yangın

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı 'nda koğuşta çıkan söndürüldü. Alınan bilgiye göre, cezaevinde hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 tutuklu ile bir infaz ve koruma memuru hastaneye kaldırıldı. Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların içeri girdiği görüldü.

Mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı. Cezaevinden çıkan sevk araçlarının önünü kesmeye çalışan mahkum yakınlarına polis müdahale etti.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 20.40 sıralarında hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı koğuşta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edildiği, itfaiye görevlileri ile birlikte yangının diğer koğuşlara sıçramadan söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek, sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.


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