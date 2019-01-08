Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk haberlerinin üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak 2018'de iddiaların araştırılması için komisyon kurdu, başına da eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'i getirdi. İşte o dönemde gerçekleşen görüşmelerin detaylarına da ulaşıldı. Buna göre tarafların bilgisine başvuran Cihaner, Genel Merkez'e gitti. Akşam'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile görüşen Cihaner, "Bazı Genel Başkan yardımcılarına düzenli para veriliyormuş. İhaleler çok sıkıntılı" deyince Kılıçdaroğlu "İddiaları, tarafların anlattıklarını dosya haline getirin. Bu olayın üzerine sonuna kadar gideceğiz" şeklinde cevap verdi.

RÜŞVETİ ARAŞTIRDI

Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine Cihaner konuyu daha da derinleştirerek, çarşı esnafı başta olmak üzere belediyeye rüşvet vermek zorunda kaldığını belirten müteahhitler, belediye personeli, parti ve meclis üyeleriyle tek tek görüştü. Bu sırada Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cihaner'i arayarak, "Bu dosya CHP'nin başını ağrıtacak" dediği, Cihaner'in de "Ben Hazinedar ile konuştum, yardımcılara para veriyormuş. Üzerine gideceğim" yanıtını verdiği öğrenildi.

KARARI BİZZAT ENGELLEDİLER

Cihaner, hazırladığı dosyayı belgeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu'na sundu. "İddialar doğru. Belgeler dosyada. Kesin ihraç gerekiyor" diyen Cihaner'e Kılıçdaroğlu, "Gerekeni yapacağım" yanıtını verdi. Ancak gereken yapılmadı. Kendi durumunu bilen bazı genel başkan yardımcılarının verilecek kararı engelledikleri Cihaner'in kulağına gitti. Kılıçdaroğlu bu iddiaları iyice araştıracağını söylese de, aradan bir yıl geçmesine rağmen dosyayla ilgili bir işlem yapılmadı.

KOLTUĞA OTURMA HESABI TUTMADI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Murat Hazinedar'a 2 ayda bir gönderilen görevden alınma tebligatı 4 Ocak'ta gitmedi. Bunu hemen fırsata çeviren Hazinedar adamlarını toplayıp, "17.00'a kadar karar gelmezse makamıma geçip oturacağım" dedi. Bunu haber alan Beşiktaş Kaymakamlığı alarma geçti.

Hazinedar bu sürede Beşiktaş'ta olmasına rağmen tebligat için arayan polislere "Silivri'deyim" dedi. Bunun üzerine belediye önünde tedbir alındı. Ekipler Hazinedar'ı Beşiktaş'ta bularak tebligatı vermek istedi. Önce direnen Hazinedar sonra tebligatı almak zorunda kaldı. Böylece Hazinedar'ın koltuğa oturma girişimi engellendi.