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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 09:33

'da gece kulübünde silah sesleri

'da bir gece kulübünde silahlı kişilerin rastgele ateş açması üzerine polis alarma geçti.

Katip Kasım Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde sabah saatlerinde silahlı kişilerin tartışma çıkarıp ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlarını çeken polisler gece kulübü çevresindeki sokaklarda önlem aldı. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Polisin silahlı olduğu belirtilen diğer kişiyle ilgili çalışması sürüyor.

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