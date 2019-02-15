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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv- A Haber-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayını "Başkan Erdoğan ile gündem özel" programında, gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Başkan Erdoğan'dan ekonomiden, Suriye'deki gelişmelere, yerel seçimden Rusya'daki Soçi Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

SOÇİ'DEKİ SURİYE ZİRVESİ

Başta sayarken kanalları zorlandık. Buradan vereceğimiz mesajlar ile bölgdeki barışın tesisine katkıda bulunacağız. Soçi'de başlayıp Ankara ve Tahran olarak devam eden ve beşincisi de Türkiye'de olacak. Hangi vilayette olacağını henüz kararlaştırmadık.

