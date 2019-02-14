

Manga Grubunun ünlü solisti Ferman Akgül, yurt dışında görüp yaşadıkları sonrasında, "Git yurt dışında hasta ol bakalım ne oluyor. Burdan boş boş konuşmak kolay. Sağlık sektörümüz hakkında goy goy yapılmasına izin vermem. O konuda en ileri ülkeyiz. Dünyanın öbür ucuna konser vermeye gittik Avustralya'ya. Hiçbir yere değişmem ülkemi. Biz burada güzeliz. Bir yere gitmek yok, giden gitsin." sözleriyle Türkiye'deki sağlık sisteminin diğer ülkelerden daha iyi olduğunu ifade etti.





SOSYAL MEDYADA LİNÇ GİRİŞİMİ

Yıllar önce ülkemizi Eurovision şarkı yarışmasında da temsil eden Ferman Akgül'ün tweetlerini hazmedemeyen malum çevreler sosyal medya üzerinden linç girişimi başlattı. Ünlü solist Akgül'e "çomar, koyun, satılık, kaç para aldın" gibi hakaretler etti.







"AHMAK SÜRÜSÜ"

Takipçileri tarafından linç edilmeye çalışan Ferman Akgül yapılan hakaretlere cevapsız kalmadı. Yazdığı tweetleri silen ünlü isim, "Tutup da birilerine yaranmak için bunları yazdığımı düşünen ahmak sürüsü ile hiç uğraşamayacağım. Engeli basarım.Sürekli ağlayan ve bizden bir halt olmaz diyen olumsuz trollerin benim hayatımda yeri yok. Çok eksiğimiz var evet ama her şey de kötü değil be." sözleriyle linç girişimine karşı sert bir cevap verdi.



