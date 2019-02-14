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  • 14.02.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 09:26

Manga solisti 'sağlık sistemini' övdüğü için linç edildi

Manga solisti konser için gittiği 'da yaşadıklarının ardından Twitter hesabından 'nin sağlık konusunda en iyi ülkelerden biri olduğunu yazdı. Ancak malum çevreler bu övgüyü yine hazmedemedi, Türkiye'deki sağlık sistemini övdüğü gerekçesiyle Ferman Akgül'e hakaretler yağdırdı.


Manga Grubunun ünlü solisti , yurt dışında görüp yaşadıkları sonrasında, "Git yurt dışında hasta ol bakalım ne oluyor. Burdan boş boş konuşmak kolay. Sağlık sektörümüz hakkında goy goy yapılmasına izin vermem. O konuda en ileri ülkeyiz. Dünyanın öbür ucuna konser vermeye gittik Avustralya'ya. Hiçbir yere değişmem ülkemi. Biz burada güzeliz. Bir yere gitmek yok, giden gitsin." sözleriyle 'deki sağlık sisteminin diğer ülkelerden daha iyi olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ GİRİŞİMİ
Yıllar önce ülkemizi Eurovision şarkı yarışmasında da temsil eden Ferman Akgül'ün tweetlerini hazmedemeyen malum çevreler sosyal medya üzerinden linç girişimi başlattı. Ünlü solist Akgül'e "çomar, koyun, satılık, kaç para aldın" gibi hakaretler etti.



"AHMAK SÜRÜSÜ"
Takipçileri tarafından linç edilmeye çalışan Ferman Akgül yapılan hakaretlere cevapsız kalmadı. Yazdığı tweetleri silen ünlü isim, "Tutup da birilerine yaranmak için bunları yazdığımı düşünen ahmak sürüsü ile hiç uğraşamayacağım. Engeli basarım.Sürekli ağlayan ve bizden bir halt olmaz diyen olumsuz trollerin benim hayatımda yeri yok. Çok eksiğimiz var evet ama her şey de kötü değil be." sözleriyle linç girişimine karşı sert bir cevap verdi.

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