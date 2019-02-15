Son dakika gelişmesine göre, Marmara Üniversitesi'nde yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Son dakika... Marmara Üniversitesi yakınında korkutan yangın
Son dakika... Marmara Üniversitesi'nde yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
- Başkan Erdoğan'dan müze açılışı
- Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'a Bursa'da sevgi seli! O çocuğu alnından öptü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.