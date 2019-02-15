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  • 15.02.2019 21:01
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 21:04

... yakınında korkutan

... 'nde çıktığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

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