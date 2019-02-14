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  • 14.02.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 15:02

'da çöken apartmanla ilgili yeni gelişme | 2 kişi hakimliğe sevkedildi

'da 'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi.

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