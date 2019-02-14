Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi. Ayrıntılar geliyor... Kartal'da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı Kartal'da yıkılan binanın kolonundan deniz kabuğu çıktı! İşte o görüntüler... Kartal'da riskli binanın yıkımına tekrar başlandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.