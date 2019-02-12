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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 10:54

Kartal'da yıkılan binanın kolonundan deniz kabuğu çıktı! İşte o görüntüler...

Kartal'daki katliama ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın, inşasında deniz kabuğu kullanıldığına ilişkin görüntüler adeta şaşkına çevirdi. Sonrasında güvenlik gerekçesiyle yıkılan Yunus Apartmanı'nda da görüntüler aynı. İşte 40 saniyede katliamın nedeni...

Skandal! Kartal'da yıkılan binadan...

Kartal'da çöken bina, yüreğimizi yaktı. 21 kişi can verirken, 14 kişi kurtarıldı. Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın inşasında deniz kabuğu kullanıldığına ilişkin ortaya çıkan görüntüler ise şaşkına çevirdi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan ve 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazını kaldırma çalışmaları sona erdi, ancak çevredeki binaların da çökme ihtimaline karşı Yunus Apartmanı da boşaltılmış ve yıkılmıştı.

Yıkılan apartmanın kolonlarından da tıpkı Yeşilyurt Apartmanı'ndaki gibi deniz kabukları çıktı.

KOLONLARDA DENİZ KABUKLARI
Binadan alınan beton numunelerinin inceleme sonucunda, beton sınıfının düşük olduğu tespit edilirken, binanın kolonlarının deniz kumundan yapıldığını gösteren çok sayıda deniz kabuğu çıktı.

Özellikle kumun dayanıklılık seviyesinin oldukça düştüğü gözlenirken, yıkım ekibinden bir kişinin kolon parçasını eline aldığı gibi dağıldığı görülüyor.

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