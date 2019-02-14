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  • 14.02.2019 13:11
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 14:16

Bay Kemal'in mesajına sert cevap: Koltuk sevginiz sevginizin ötesine geçti!

lideri Kemal , Sevgililer Günü sebebiyle Twitter'dan bir mesaj paylaştı. sürecinde adayları tek başına belirlemesinden dolayı parti içinde sert bir şekilde eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu paylaşımın altına vatandaşlardan gelen yorumlar sosyal medyada günü konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdasına gönderme yapan bir kullanıcı, "Koltuk sevginizin sevginizin ötesine geçtiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sen koltuğunu seviyorsun
lideri Kemal Twitter'daki mesajında, "Seni seviyorum " yazılı bir görseli paylaştı. Yerel lerine göndermede bulunan CHP lideri, "Martın sonu bahar" derken, kalpli emoji ve çiçeklerle süslü görsel paylaşımın altına yorum yağdı.


KOLTUK SEVGİNİZ TÜRKİYE SEVGİNİZİN ÖTESİNDE
Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmamasına değinene bir kullanıcı, "Koltuk sevginizin Türkiye sevginizin ötesine geçtiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



SENİ SEVİYORUM KOLTUĞUM
Bir başka kullanıcı ise Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı fotoğrafa yeni bir yorum getirdi ve, "Seni seviyorum koltuğum" olarak yeniden düzenledi.


İşte vatandaşların Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisi:










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