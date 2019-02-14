CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'daki 14 Şubat mesajında, "Seni seviyorum Türkiye" yazılı bir görseli paylaştı. 31 Mart Yerel seçimlerine göndermede bulunan CHP lideri, "Martın sonu bahar" derken, kalpli emoji ve çiçeklerle süslü görsel paylaşımın altına yorum yağdı.
KOLTUK SEVGİNİZ TÜRKİYE SEVGİNİZİN ÖTESİNDE
Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmamasına değinene bir kullanıcı, "Koltuk sevginizin Türkiye sevginizin ötesine geçtiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
SENİ SEVİYORUM KOLTUĞUM
Bir başka kullanıcı ise Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı fotoğrafa yeni bir yorum getirdi ve, "Seni seviyorum koltuğum" olarak yeniden düzenledi.
KOLTUK SEVGİNİZ TÜRKİYE SEVGİNİZİN ÖTESİNDE
Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmamasına değinene bir kullanıcı, "Koltuk sevginizin Türkiye sevginizin ötesine geçtiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
SENİ SEVİYORUM KOLTUĞUM
Bir başka kullanıcı ise Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı fotoğrafa yeni bir yorum getirdi ve, "Seni seviyorum koltuğum" olarak yeniden düzenledi.
İşte vatandaşların Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisi:
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