Doğa harikası peribacalarıyla ünlü Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldı. "Masallar kentine" turist yağdı. Her yıl 2 milyona yakın turistin bölgeyi ziyaret ettiği açıklandı.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Ancak peribacalarının ortasında inşa edilen otel, herkesin yüreğini sızlattı. Mesit mevkisindeki peribacalarının yanında 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İşadamı M.K. tarafından yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanacağı açıklandı. Peribacalarının yanında yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatına tepki yağdı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacalarına zarar verilmemesi koşuluyla bina yapımı için gerekli ruhsatın verildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise düğmeye bastı. Bakanlık, "Peribacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Ancak peribacalarının ortasında inşa edilen otel, herkesin yüreğini sızlattı. Mesit mevkisindeki peribacalarının yanında 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İşadamı M.K. tarafından yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanacağı açıklandı. Peribacalarının yanında yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatına tepki yağdı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacalarına zarar verilmemesi koşuluyla bina yapımı için gerekli ruhsatın verildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise düğmeye bastı. Bakanlık, "Peribacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.
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