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Bakanlık, peribacalarının yanına yapılan ını durdurdu

’ndeki masallar kenti Kapadokya’ya yağdı. Peribacaları, dünyayı kıskandırdı. Ancak kültürel mirasın yanında ı başladı. Yükselen beton yığını tepki topladı. Kültür ve ise inşaatı durdurma kararı aldı.

'Peri'li otel!
Doğa harikası peribacalarıyla ünlü Kapadokya, 'nde yer aldı. "Masallar kentine" yağdı. Her yıl 2 milyona yakın turistin bölgeyi ziyaret ettiği açıklandı.



BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Ancak peribacalarının ortasında inşa edilen otel, herkesin yüreğini sızlattı. Mesit mevkisindeki peribacalarının yanında 2 ay önce ına başlandı. İşadamı M.K. tarafından yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanacağı açıklandı. Peribacalarının yanında yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatına tepki yağdı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacalarına zarar verilmemesi koşuluyla bina yapımı için gerekli ruhsatın verildiğini açıkladı. Kültür ve ise düğmeye bastı. Bakanlık, "Peribacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.


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