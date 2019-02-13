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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 16:40

Kültür Bakanlığı: Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının yanında inşa edilen otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacaları yanında yükselen otel inşaatıyla ilgili basına yansıyan habelerin ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nevşehir ili, Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına dair haberlerin basına yansıdığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"Konu Bakanlığımız tarafından ivedilikle incelemeye alınmış olup, Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peri bacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur."

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