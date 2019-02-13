Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2019 22:42
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 22:42

Hakim ve savcıların terfi sonuçları ilan edildi

Kurulu () 2. 2 bin 340 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.

Ve terfi sonuçları ilan edildi...

2. Dairesi, 2018 Aralık dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı. Buna göre, adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları, HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHakim ve savcıların terfi sonuçları ilan edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar