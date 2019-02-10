Türkiye Kartal'da çöken binayla sarsıldı. Deniz kumuyla yapılan ve 3 katı kaçak olan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı, geçen Çarşamba yıkıldı. 21 kişi can verirken, 14 kişi de kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kartal'da çöken binanın enkazında incelemeler yaptı. Erdoğan, "Almamız gereken bir çok ders var" ifadesini kullandı.
Enkaz alanından ayrıldıktan sonra yaralıları hastanede ziyaret eden Erdoğan, hastane çıkışında "Hangi binada durum nedir bakıyoruz. 'Burada oturulması uygun değildir' denirse buralarda kentsel dönüşümü uygulayacağız" açıklamasını yaptı.
Erdoğan daha sonra enkazda can veren Alemdar Ailesi'nden 9 kişinin cenazesine katıldı. Faciada can veren Mustafa Alemdar, eşi Safiye, annesi Safiye, oğlu Gökay, kardeşi Erdoğan, kızları Ecrin Naz ve Eslem, halaları Saime ve Ayşe Alemdar için cenaze namazı kılındı. Aynı aileden 9 kişi, son yolcuyuğuna uğurlandı.
Enkaz alanından ayrıldıktan sonra yaralıları hastanede ziyaret eden Erdoğan, hastane çıkışında "Hangi binada durum nedir bakıyoruz. 'Burada oturulması uygun değildir' denirse buralarda kentsel dönüşümü uygulayacağız" açıklamasını yaptı.
Erdoğan daha sonra enkazda can veren Alemdar Ailesi'nden 9 kişinin cenazesine katıldı. Faciada can veren Mustafa Alemdar, eşi Safiye, annesi Safiye, oğlu Gökay, kardeşi Erdoğan, kızları Ecrin Naz ve Eslem, halaları Saime ve Ayşe Alemdar için cenaze namazı kılındı. Aynı aileden 9 kişi, son yolcuyuğuna uğurlandı.
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