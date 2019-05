Türkiye Kartal 'da çöken bina yla sarsıldı. Deniz kumuyla yapılan ve 3 katı kaçak olan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı, geçen Çarşamba yıkıldı. 21 kişi can verirken, 14 kişi de kurtarıldı., dün Kartal'da çöken binanın enkazında incelemeler yaptı. Erdoğan,ifadesini kullandı.Enkaz alanından ayrıldıktan sonra yaralıları hastanede ziyaret eden Erdoğan, hastane çıkışında "Hangi binada durum nedir bakıyoruz.denirse buralarda kentsel dönüşümü uygulayacağız" açıklamasını yaptı.Erdoğan daha sonra enkazda can veren Alemdar Ailesi 'nden 9 kişinin cenazesine katıldı. Faciada can veren Mustafa Alemdar, eşi Safiye, annesi Safiye, oğlu Gökay, kardeşi Erdoğan, kızları Ecrin Naz ve Eslem, halaları Saime ve Ayşe Alemdar için cenaze namazı kılındı. Aynı aileden 9 kişi, son yolcuyuğuna uğurlandı.