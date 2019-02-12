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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 07:23

'den son dakika raporu | 'da bugün hava nasıl olacak? hava durumu

Genel Müdürlüğü'nden ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Marmara’nın güneyi, , , ve çevreleri ile 'nın batı kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü yurtta ve İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminler....

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, , Adana, , , , ve çevreleri ile Ankara'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, , , ve çevreleri ile 'nın batı kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Antalya'nın iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne, ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde 'nun doğusu ile 'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Marmara bölgesinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyi, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

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