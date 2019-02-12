Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.





KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Marmara bölgesinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyi, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.