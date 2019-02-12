Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde

olması bekleniyor.

Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZĞAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı ile bölge genelinin çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.