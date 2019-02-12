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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 07:22

İDO ve 'nun bazı seferler iptal edildi

’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah erken saatlerinde etkisini artırırken, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi. İDO ve ’nun bazı seferleri iptal edildi.

Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından 'da gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

​İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Deniz Otobüsleri () ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

​İDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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