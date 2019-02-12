Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



​İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.



​İDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



BUDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)