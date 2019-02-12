Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO ve BUDO'nun bazı seferler iptal edildi
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah erken saatlerinde etkisini artırırken, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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