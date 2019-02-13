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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 09:37

'da 21 mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

ilçesine bağlı 21 kırsal mahallede terör örgütü 'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

'ın ilçesine bağlı 21 kırsal mahallede terör örgütü 'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

​Operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Arıklı, Güçlü, Uçarı, Ziyaret, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca ve Damar köyleri ile bağlı mezralarında dün saat 06.00'dan itibaren uygulanmaya başlanılan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağına uydukları için vatandaşlara teşekkür edildi.

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