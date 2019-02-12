İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Diyarbakır’da 5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar" dedi.

AYNI GÜN İSTANBUL'DA OPERASYON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde İstanbul polislerince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini açıklamıştı. Soylu İstanbul'da düzenlenen operasyonu, "Bizim İstanbul'daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa'da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı." duyurdu.